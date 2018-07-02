В Керчи в День молодежи прошли «Мокрые игры»

В День молодежи, который прошел в эту субботу в Керчи, состоялось немало праздничных мероприятий: концерты, квесты и спортивные события. Среди всего многообразия развлечений можно выделить и битву водяных пистолетов.

«Мокрые игры» состоялись у фонтана на набережной города. В состязании приняли участие юные керчане, которые не побоялись промокнуть.

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Самым активным и креативным участникам по итогам «битвы» были вручены приятные призы и подарки.

Фото: Людмила БАХАРЕВА

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