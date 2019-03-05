В Керчи в каменоломнях спасли мужчину

Мужчина четверо суток находился под землей, провалившись в Старокарантинские каменоломни в Керчи. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России по Республике Крым

Сегодня в 10.35, в службу спасения поступило сообщение от местной жительницы о том, что у нее под домом, который находится по адресу город Керчь, улица Юзобинского расположены Старокарантинские каменоломни, из которых доносятся крики о помощи.

На место незамедлительно выехала оперативная группа и отделение 17-й пожарно-спасательной части 3 пожарно-спасательного отряда Федеральной противопожарной службы по Республике Крым. Одновременно с этим информация была передана всем службам экстренного реагирования и оповещён Керченский общественный спелеологический отряд.

В 11.25 крымские спасатели вместе со специалистами спелеологами спустились в Старокарантинские каменоломни для проведения поисковых работ. В течении 15 минут группа обнаружила мужчину, который подавал сигналы о помощи в одном из туннелей каменоломни. В 12.10 пострадавший мужчина, 1972 года рождения – житель Керчи, был эвакуирован из опасной зоны и передан сотрудникам скорой медицинской помощи. После медицинского смотра стало известно, что его здоровью ничего не угрожает.

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«Благодаря оперативной и слаженной работе экстренных служб и общественных организаций, поисково-спасательная операция была проведена в кротчайшие сроки. К счастью, его жизни и здоровью ничего не угрожает», — сказал начальник Главного управления МЧС России по Республике Крым Александр ЕРЕМЕЕВ.

Со слов пострадавшего, 1 марта он следовал по тропе в районе Аршинцевского кладбища, однако на одном из участков он неожиданно сорвался под землю, в результате чего оказался в Старокарантинских каменоломнях. Учитывая тот факт, что в шахту каменоломни почти не проникает свет, звукоизоляция нулевая, а также нет сигнала мобильной связи, мужчина безуспешно пытался выбраться из катакомб в течение четырех суток.