В Керчи ветеран ВОВ отметила 90-летний юбилей

В августе, 17 числа свой 90-летний юбилей отметила жительница города–героя Керчи, ветеран Великой Отечественной войны, труженик тыла Раиса Алексеевна БЕЛЯЕВА.

В рамках проекта «Старшее поколение», в этот знаменательный день поздравить ветерана приехали заведующая отделением № 4 социального обслуживания на дому Керченского комплексного центра социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов Марина Калачева, специалист по социальной работе Маргарита Сычук и социальный работник Татьяна Гаврилюк.

В тёплой душевной обстановке гости выразили благодарность за труд в тяжёлые годы войны и в послевоенное время, пожелали крепкого здоровья, счастья, постоянной заботы и внимания, вручили и зачитали Раисе Алексеевне персональное поздравление Президента Российской Федерации Владимира Путина. Пожелали ветерану бодрости и хорошего настроения.

Беляева Раиса Алексеевна родилась 17 августа 1928 года вс. Хомутовка, Хомутовского района, Курской области, в семье колхозника. Отец Квасов Алексей Васильевич работал председателем колхоза, мать Квасова Наталья Афанасьевна санитаркой в сельской больнице. В семье было двое детей, дочь и сын. Раиса Алексеевна была старшей.

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До Великой Отечественной войны Раиса Алексеевна успела окончить 5 классов общеобразовательной школы. В 1941 году село Хомутовка захватили фашисты, Раиса с мамой, братом и бабушкой осталась на оккупированной территории, много страдания и горя пришлось им пережить. Раиса с братом чудом избежали плена и вывоза в Германию.

В сентябре 1943 года Советская Армия освободила с.Хомутовку от немецко-фашистских захватчиков. Раиса, будучи молодой пятнадцатилетней девушкой, вместе с братом работала на полях, жала рожь и пшеницу, косила траву, заготавливала сено для скота и, несмотря на все трудности, продолжала учёбу в школе. Работали все и стар и млад, работа была разной, но очень трудной.

Трудились изо дня в день с утра до поздней ночи. В 1946 г.окончила 8 классов с отличием. В августе 1946 г. поехала учиться по направлению в Ялтинскую фармацевтическую школу, окончила и получила диплом по специальности фармацевт.

В 1949 г. приехала работать по направлению на ст.Чистополье, Ленинского района, Крымской области, была назначена управляющей аптеки. В 1950 г.вышла замуж за Беляева Павла Яковлевича. Супруги прожили в счастливом браке 51 год, вырастили двоих сыновей.

В 1966 г. получила военный билет с присвоением звания младшего сержанта. Проработала в аптеке Керченской городской больницы №1 до 1989г., откуда ушла на заслуженный отдых.

Свой знаменательный юбилей Раиса Алексеевна встречает в кругу семьи, где ее любят и почитают, где старший сын заботится о маме, а внуки радуют сердце.

За заслуги перед Родиной Раиса Алексеевна награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» и многими юбилейными медалями, за долголетний и добросовестный труд ей присвоено почётное звание «Ветеран труда», имеет многочисленные грамоты и благодарности от руководства.

Раиса Алексеевна выразила благодарность и признательность за оказанное внимание со стороны Президента Российской Федерации Владимира Путина и прибывших гостей.

Текст: Заведующая отделением №4 социального обслуживания на дому Калачева М.Н.

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