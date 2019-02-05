В Керчи ветеранам выделят деньги на ремонт домов

Постановлением Совета министров Республики Крым утвержден порядок выплаты материальной помощи на ремонт жилых помещений ветеранам Великой Отечественной войны и членам их семей. Об этом сообщает пресс-служба администрации города Керчи.

Право на выплату материальной помощи имеют инвалиды Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, постоянно проживающие и зарегистрированные в жилых помещениях, которые принадлежат им на праве частной собственности, в том числе долевой. Также выплату могут получить участники и члены семей погибших либо умерших ветеранов Великой Отечественной войны, постоянно проживающие и зарегистрированные в жилых помещениях, которые принадлежат им на праве частной собственности, в том числе долевой.

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Основанием для предоставления материальной помощи является заявление о предоставлении материальной помощи, в котором указывается согласие на обработку персональных данных и необходимые документы. Решение о выделении материальной помощи принимает комиссия, созданная в администрации города Керчи.