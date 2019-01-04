В Керчи вновь запела ёлка

Вечером 3 января множество керчан вновь стали свидетелями уникального новогоднего представления «Поющая ёлка».

На центральной площади города снова запела украшенная разноцветными огнями новогодняя ёлка. В красочном песенном фестивале приняли участие известные в Керчи вокалисты и вокальные группы, в исполнении которых прозвучали новогодние песни и песни о зиме. Об этом сообщает журналистам КерчьИНФО один из участников мероприятия.

Свои песни представили зрителям прекрасные керченские солисты Инна НАЗАРЕНКО, Людмила МИХАЙЛОВСКАЯ, Юрий ДУБОДЕЛ и Леонид ПАНИН, а также вокальные группы: «Мелодия», «Казачий цвет», «Севги», «Троянда» и «Любава».

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Керчане и гости города танцевали под мелодию песен и встречали всех исполнителей «Поющей ёлки» тёплыми аплодисментами.