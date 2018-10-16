В Керчи невежливых водителей маршруток будут увольнять

Керчане жалуются на то, что некоторые водители общественного транспорта некорректно себя ведут, особенно, по отношению к льготникам.

Как известно, иногда водители маршруток в Керчи нарушают дисциплину и некорректно себя ведут. Заставляют людей, получающих меры социальной поддержки, оплачивать проезд или не принимают их льготные удостоверения.

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Директор муниципального унитарного предприятия Республики Крым «Керчьгортранс» Дмитрий БАКШИ на вчерашней пресс-конференции в здании Администрации города сообщил, что «Керчьгортранс» прекращает трудовые отношения с водителями, нарушающими дисциплину.

«На предприятии прекращают трудовые отношения с теми водителями, которые некорректно себя ведут и нарушают трудовую дисциплину».

Дмитрий Яковлевич рассказал, что водители обязаны провозить пенсионеров и льготников бесплатно, однако только после предъявления оригинала соответствующего документа любого образца. Также руководитель отметил, что за бесплатный проезд льготников и пенсионеров предприятие получает денежную компенсацию.

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