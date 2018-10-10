В Керчи волонтеры провели благотворительный концерт

В Керчи продолжаются мероприятия, приуроченные к Международному дню пожилого человека.

На этот раз студенты-волонтёры Керченского политехнического колледжа, с руководителем волонтёрского движения Артуром Колесником совместно с заведующей отделения дневного пребывания № 2 Керченского комплексного центра социальной обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов Викторией Садовской, в рамках реализации проекта «Старшее поколение» организовали благотворительный концерт «Серебряная заря».

Под руководством руководителя студенческого ансамбля Ярослава Балта ребята исполнили со свойственным юности задором песни: «Россия вперёд», «Мы раскрываем крылья» и др., читали стихи о Руси, о Родине, провели

викторину.

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Наше молодое поколение подняло настроение всем присутствующим своим патриотическим настроем. Празднование проходило в душевной обстановке и подарило нашим гостям незабываемые впечатления.

В адрес студентов-волонтеров прозвучали слова благодарности от имени всего коллектива центра за внимание и заботу, которые ребята проявляют к подопечным центра и в том числе за радостные минуты, когда можно

послушать творчество молодого поколения в стенах центра.

В основе волонтерского движения лежит старый как мир принцип: хочешь почувствовать себя человеком — помоги другому.

Все волонтеры руководствуются в своей деятельности одним общим принципом — сила

человека в его умении помогать и заботиться.

Текст: Заведующая организационно-методического отделения ГБУ РК «КЦСО г.Керчи» Артемова Татьяна Владимировна

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