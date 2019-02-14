В Керчи восстановят экстрим-парк и обустроят футбольное поле

Сегодня в администрации Керчи состоялось мероприятие по обсуждению реализации муниципальной программы по развитию физической культуры и спорта, а также партийного проекта «Спорт – детям». Об этом сообщает глава администрации Керчи Сергей БОРОЗДИН на своей личной странице в социальной сети «Facebook».

По результатам 2018 года на улицах Кирова, Краснопартизанской и Островскоого появились 3 многофункциональных спортивных площадки, еще 2 были реконструированы. Установлены 10 площадок для сдачи норм ГТО. Получили развитие новые виды спорта, такие как водное поло, спортивная гимнастика и акробатика, возобновила свою деятельность секция фехтования. Проведены проектно-изыскательские работы по строительству двух физкультурно-оздоровительных комплексов на улице Маршала Еременко и на базе бывшего училища №11. На сегодняшний день ожидается положительное заключение Главгосэкспертизы на благоустройство пришкольных стадионов. Пока речь идет о спортплощадках лишь в шести городских школах № 11,13,15,19, 23 и 26.

Читайте: В Керчи планируется строительство противооползневых сооружений

«В скором времени на территории зоны отдыха «Черепашка» будет восстановлен экстрим-парк. Уже проведена большая работа со спортсменами. Экстрималы сами подготовили перечень элементов, которые они хотели бы видеть в экстрим-парке. Пакет документов уже передан в УЖКХ. В марте запланирована закупка элементов», — рассказывает БОРОЗДИН. Также, по его словам, среди идей по развитию спорта в городе находится строительство комплексов для занятий водными видами спорта, а также обустройство футбольного поля в районе Аршинцево.