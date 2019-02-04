В Керчи восстановят ливневую канализацию и пешеходную дорожку

Глава муниципального образования городской округ Керчь Николай ГУСАКОВ по неоднократным обращениям граждан выехал с депутатом по мажоритарному округу №12 Евгением ЧЕПУРНЫМ по адресу: переулок Юннатов, 20.

Людей волнует вопрос восстановления ливневой канализациии и пешеходной дорожки над ней.

Глава муниципального образования переговорил по этому поводу с представителями управляющей компании МУП «Аршинцево» и принял решение о восстановлении данных объектов.

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Ориентировочный срок выполнения работ — две недели.

«Контролирую выполнение работ. Ориентировочные сроки — две недели», — сообщает Николай ГУСАКОВ на своей личной странице в социальной сети «Facebook».