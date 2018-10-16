В Керчи возле жилого дома нашли гранату

На улице Горького в Керчи при проведении земельных работ был обнаружен взрывоопасный предмет.

Сегодня на улице Горького возле одной из многоэтажек сотрудники «Городской управляющей компании №1» проводили земельные работы, а именно — ремонт, демонтаж и монтаж лежака канализации. При проведении работ на участке, молодым сотрудником компании была обнаружена граната.

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«Мы сразу вызвали полицию и МЧС. Правоохранительные органы приехали сразу. Они оцепили территорию, теперь ждут сотрудников МЧС, которое извлекут взрывоопасный предмет из земли и уничтожат с соблюдением всех мер безопасности», — сообщил мастер «ГУК № 1» Виктор МИРОНОВ.

Журналисты КерчьИНФО напоминают о том, что при обнаружении взрывоопасных предметов, необходимо незамедлительно поставить в известность сотрудников чрезвычайной службы.

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