В Керчи возложили цветы к Вечному Огню в память о защитниках Отечества (ФОТО)

В преддверии Дня защитника Отечества состоялось торжественное возложение цветов к мемориалу Вечного Огня.

Несмотря на непогоду, множество керчан пришли почтить память солдат и офицеров, воевавших и сложивших голову на Керченской земле.

В торжественной церемонии возложения принимали участие представители администрации города, Совета ветеранов Керчи, Союза воинов-интернационалистов, руководители и представители предприятий и организаций города, ветераны и участники ВОВ, и другие жители города.

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После традиционной минуты молчания, почтившей память защитников Керчи, все присутствующие были приглашены на праздничный концерт «Служить России!», проводимый в ДК «Корабел».

В Керчи возложили цветы к Вечному Огню в память о защитниках Отечества (ФОТО)