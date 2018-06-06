В Керчи возобновил свою работу семейный клуб «Сказка»

Несколько дней назад Керченский городской суд приостановил работу семейного клуба «Сказка». Причиной этому стало несоблюдение требований пожарной безопасности.

Нарушения требований были выявлены в ходе прокурорской проверки. В связи с этим было подано заявление в суд.

Однако, как оказалось, все несоответствия «Сказкой» были устранены сразу же, еще до судебного решения. В связи с этим уже сегодня семейный клуб восстановил свою работу. Прокуратура отозвала свой иск.

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«Сегодня особенно радостный день для нашей «Сказки»!!! Сегодня, прямо на заседании суда, прокуратура города самостоятельно отозвала свой иск в отношении ИП Михайленко по причине того, что ВСЕ нарушения были устранены!!! И данное прошение было удовлетворено! Так же, как и мой встречный иск об отмене ограничительных мер!!! Завтра «Сказка» полноценно работает!!!! И мы ждем всех!!!!», — написала на свой странице директор семейного клуба Елена МИХАЙЛЕНКО.

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