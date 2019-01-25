В Керчи временно приостановили движение троллейбусов

В Керчи временно приостановили движение троллейбусов

После окончания ремонтных работ движение будет восстановлено.

По информации муниципального унитарного предприятия муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым «Керчьгортранс» сегодня до 17:00 по техническим причинам временно приостановлено троллейбусное  движение. Об этом сообщают в пресс-службе администрации города.

«После окончания ремонтных работ движение будет восстановлено», — рассказали в пресс-службе.

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Уважаемые пассажиры, отнеситесь к сложившейся ситуации с пониманием!

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