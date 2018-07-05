В Керчи вспомнят писателя Валентина ПИКУЛЯ

В канун юбилея Валентина ПИКУЛЯ в библиотеке № 5 им. С. Маршака состоится час литературного портрета «К истории любовь питаю…».

В читальном зале библиотеки пройдет книжная выставка «Так, словно был свидетелем…». Мероприятие познакомит керчан и гостей города с произведениями писателя.

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Также библиотекарь проведёт беседу-обзор «Страницы истории нашей Родины в любимых книгах писателя». Кроме того, читателям будет предложено познакомиться с 10 интересными фактами из жизни Валентина ПИКУЛЯ и просмотреть презентацию «Гордиться славою своих предков…».

Мероприятие состоится 12 июля в 12:00. Приглашаются все желающие.

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