В Керчи вводят ограничения движения транспорта в связи с терактом

Введут временные ограничения транспорта в Керчи.
Администрация города Керчи Республики Крым сообщает, что временно ограничено движение общественного транспорта по маршрутам № 1 «Автовокзал‑ Порт Крым», № 41 «ГУП КМЗ ‑ Аршинцево», № 18 «Автовокзал ‑ поселок Маяк», троллейбусному маршруту № 1 «Ворошиловское кольцо ‑ ГУП КМЗ ‑ Ж/Д Вокзал ‑ Ворошиловское кольцо», а именно:
автобусные маршруты № 1 и № 41 в Войковском направлении осуществляют движение по улице Кирова до кольца на пересечении улиц Войкова и Кирова;
маршрут № 18 будет дополнительно заезжать на остановочный пункт «Порт Крым»;
троллейбусный маршрут осуществляет движение до Горьковского кольца.
Читайте: Теракт в Керчи (ОБНОВЛЯЕТСЯ)
Напомним, что сегодня около 12 часов дня в Керчи произошло трагическое событие.