В Керчи вводят ограничения движения транспорта в связи с терактом

Введут временные ограничения транспорта в Керчи.

Администрация города Керчи Республики Крым сообщает, что временно ограничено движение общественного транспорта по маршрутам № 1 «Автовокзал‑ Порт Крым», № 41 «ГУП КМЗ ‑ Аршинцево», № 18 «Автовокзал ‑ поселок Маяк», троллейбусному маршруту № 1 «Ворошиловское кольцо ‑ ГУП КМЗ ‑ Ж/Д Вокзал ‑ Ворошиловское кольцо», а именно:

автобусные маршруты № 1 и № 41 в Войковском направлении осуществляют движение по улице Кирова до кольца на пересечении улиц Войкова и Кирова;

маршрут № 18 будет дополнительно заезжать на остановочный пункт «Порт Крым»;

троллейбусный маршрут осуществляет движение до Горьковского кольца.

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Напомним, что сегодня около 12 часов дня в Керчи произошло трагическое событие.

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