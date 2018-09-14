В Керчи выступили детские творческие коллективы и духовой оркестр

Сегодня Керчь празднует 45-ю годовщину присвоения городу Керчи звания «город-герой». В честь этого по всему городу проходят торжественные мероприятия: возложение цветов к памятникам и памятным знакам, концерты и торжественные мероприятия.

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Вот и следующими мероприятиями в городе прошли концерт духовых оркестров и выступление творческих детских коллективов «Лучший город на Земле!». Оба мероприятия прошли перед зданием театра имени А.С. Пушкина.

Чуть позже керчан ждет ещё одна концертная программа, а после неё, в 21:00, праздничный фейерверк.

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