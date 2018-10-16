В Керчи выступит группа «Дюна»

В Керчь пригласили известных исполнителей камеди-рока и поп-музыки.

В рамках празднования 80-летия керченского судостроительного завода «Залив», на главной сцене города выступит группа «Дюна».

Праздничное мероприятие состоится 26 октября в 17:00 на площади Ленина. Помимо звездного гостя на сцену выйдут и другие коллективы.

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Согласно официальной информации из прайса музыкантов, их выступление в Москве стоит минимум 300 000 рублей. Стоимость выступления в Крыму увеличивается в разы. По неофициальной информации известные музыканты обойдутся заводу в 3 500 000 рублей.

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