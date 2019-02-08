В Керчи вывозят брошенные автомобили

В Керчи приступили к работам по вывозу разукомплектованных и брошенных автомобилей.

Три брошенных транспортных средства были выявлены управлением муниципального контроля на улице Льва Толстого. На территории бесхозные машины простояли около года, и собственник не позаботился об их эвакуации. Об этом сообщает глава администрации Керчи Сергей БОРОЗДИН.

«Комиссия по демонтажу этих некапитальных объектов вынесла заключение, что они стоят незаконно. На основании заключения было вынесено соответствующее постановление администрации города Керчи. Сегодня проведен демонтаж», — рассказывает БОРОЗДИН.

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По его словам, машины будут отправлены на хранение в МУП «Керченский комбинат благоустройства».