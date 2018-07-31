В Керчи выявлены случаи продажи алкоголя несовершеннолетним

Инспекторами подразделения по делам несовершеннолетних УМВД России по г.Керчи постоянно проводятся рейдовые мероприятия, направленные на выявление и пресечение фактов, связанных с продажей алкогольной продукции несовершеннолетним. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по г. Керчи

Так, в ходе проверки полицейскими в одном из магазинов города, расположенном на улице Генерала Петрова, был задокументирован факт реализации пива 17-летнему подростку.

32-летняя местная жительница, работающая в данном торговом заведении продавцом, в нарушение действующего законодательства продала подростку бутылку пива.

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Продавец созналась, что не уточнила у юного покупателя, сколько ему лет, и не потребовала паспорт.

Аналогичный факт выявлен в торговой точке, расположенной на улице Орджоникидзе, где 33-летняя продавец, не поинтересовавшись возрастом покупателя, продала алкогольный напиток 15-летней девочке.

В отношении продавцов магазинов составлены материалы об административном правонарушении, предусмотренном ч.2.1 ст.14.16 КоАП РФ, которые направлены в мировой суд для рассмотрения и принятия законного решения.

Санкцией данной статьи предусмотрено наложение административного штрафа на граждан в размере от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на должностных лиц — от ста тысяч до двухсот тысяч рублей; на юридических лиц — от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей.

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Сотрудники полиции в который раз призывают граждан соблюдать закон и не продавать алкогольную продукцию несовершеннолетним.

Привлечение продавца за продажу несовершеннолетнему алкогольной продукции к административной ответственности не исключает возможности привлечения к ответственности за данный же факт индивидуального предпринимателя или юридического лица, потому как именно они должны контролировать продавцов и организовывать работу предприятия или магазина.

Касаемо физических лиц, нужно помнить, что повторное совершение в течение 180 дней правонарушения, предусмотренного ч.2.1. ст.14.16 КоАП РФ, влечет уголовную ответственность по ст.151.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (розничная продажа несовершеннолетним алкогольной продукции).

Обо всех ставших Вам известными подобных фактах можно сообщить в полицию по телефону 102.

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