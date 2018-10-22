В Керчи взорвался газ: есть пострадавшие

Сегодня в 12:30 в службу спасения поступило сообщение о том, что в городе Керчь по улице Войкова, 1-А на первом этаже двухэтажного здания, где располагался офис, произошел взрыв газовоздушной смеси с последующим горением без разрушений несущих конструкций здания. Об этом сообщает МЧС России по Республике Крым.

К месту происшествия немедленно выдвинулись сотрудники 15-ой пожарно-спасательной части и оперативная группа 3-го пожарно-спасательного отряда Федеральной противопожарной службы по Республике Крым, а также службы экстренного реагирования.

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По прибытию на место вызова выяснилось, что в результате ЧП пострадал 1 человек, 13 человек было эвакуировано из здания.

Крымские спасатели оперативно ликвидировали открытое горение в 12:46. Кроме того, на пожаре была спасена женщина, которая была доставлена в Керченскую городскую больницу №1.

Крымские спасатели напоминают жителям и гостям полуострова о том, что по статистике чрезвычайного ведомства большинство происшествий с газом возникают из-за нарушения правил монтажа и эксплуатации газового оборудования и обращаются с просьбой соблюдать правила безопасности.

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