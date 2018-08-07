В Керчи хотят увеличить поток туристов приветствующими билбордами и Джоном УОРРЕНОМ

На въезде в Керчь планируют установить билборды с приветствующими фразами для туристов. Об этом сегодня рассказала заместитель министра курортов и туризма РК Людмила БАБИЙ.

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По ее словам, установка билбордов может поспособствовать городской жизни тем, что на них можно будет размещать рекламу мероприятий, проходимых в Керчи. Тем самым гости Крыма могут заинтересоваться этим и поехать в Керчь. На данный момент не известно где именно захотят установить такие билборды.

Также Людмила Ивановна рассказала, что привлечь в Керчь больше туристов это важная задача. Так, например, в сентябре в наш город приедет Джон УОРРЕН со своим шоу «Поедем поедим».

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