В Керчи за 3 недели появилось 65 младенцев

В Крыму за три недели зарегистрировано свыше тысячи новорождённых.

В период с 21 июля по 4 августа, крымские ЗАГСы выдали 1 386 свидетельств о рождении. Об этом сообщает пресс-служба министерства юстиции Республики Крым. Из них 702 документа принадлежат новорожденным девочкам, и 684 — мальчикам.

В данный период в Крыму появилось на свет 16 двоен. Самое большое их количество зарегистрировано в Симферополе.

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В частности, самое большое количество новорожденных зафиксировано в Симферополе – 357, Симферопольском районе -100, Евпатории – 76, Керчи -65, Феодосии – 63 и Ялте – 57.

Детей, рождённых в июле-августе 2018 года, называли, в основном, редкими именами, такими как: Севастьян, Эдгар, Лука, Савелий, Эрик, Прохор, Лиана, Ава, Нина, Виргиния, Ульяна и т. д.

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