В Керчи заасфальтировали дорогу на гору Митридат

В Керчи закончилась асфальтировка дороги, ведущей к Обелиску Славы на горе Митридат. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

Каждый день к главной достопримечательности города Керчь поднимается множество туристов, поэтому подъезд к ней крайне необходим, тем более, если взять во внимание то, что лестница, ведущая на вершину, находится на реконструкции. Глава администрации города Сергей Бороздин рассказал, что контракт с компанией «КрымДорСтрой» был заключен 4 июля. По условиям контракта подрядчик должен был закончить работы в течение 60 календарных дней, соответственно все участки дороги должны были быть сданы еще 4 августа.

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Сергей Бороздин отметил, что строительство дорог к объектам культурного наследия стоит на особом контроле: «Мы стараемся дать туристу возможность комфортно добраться к нашим достопримечательностям, ведь памятники, которые находятся на территории Керчи, уникальные, в единственном экземпляре во всем мире и интересны гостям нашего города».

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