В Керчи задержали гражданина Белоруссии, находящегося в федеральном розыске

Недавно в Керчи сотрудниками Росгвардии был задержан гражданин Белоруссии, находящийся в федеральном розыске. Об этом КерчьИНФО сообщили в ОВО по городу Керчи – филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Республике Крым».

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Как сообщили в ведомстве, наряд Росгваридии, двигаясь по маршруту патрулирования, обратил внимание на неизвестного мужчину, который при виде патрульного автомобиля стал заметно нервничать и пытался скрыться во дворах.

Сотрудники полиции остановили гражданина для установления его личности. При проверке документов оказалось, что он находится в федеральном розыске по статье 435 ч.1 УК Республики Беларусь (Уклонение от мероприятий призыва на воинскую службу).

Данный гражданин был передан сотрудникам отдела уголовного розыска УМВД России по городу Керчи.

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