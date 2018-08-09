В Керчи задержали наркозакладчиков

На одной из улиц Керчи были задержаны двое мужчин. В ходе личного досмотра у одного из них в рюкзаке полицейские выявили 40 свертков с порошкообразным веществом. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Республике Крым.

Мужчины были доставлены в отдел полиции. Оказалось, что они являются жителями Севастополя.

Согласно заключению проведенной экспертизы, порошкообразное вещество в найденных свертках является синтетическим наркотиком, так называемой «солью».

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Мужчины признались, что наркотик предназначался для сбыта через сеть Интернет путем осуществления «закладок».

Злоумышленникам грозит наказание в виде лишения свободы на срок от десяти до двадцати лет.

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