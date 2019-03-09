В Керчи задержали воришку телефона

Молодой керчанин украл мобильный телефон у девушки на рынке.

В полицию поступило заявление от керчанина, что у его дочери с кармана куртки исчез мобильный телефон, в то время, как она находилась на рынке.

Оперативники отдела полиции №2 УМВД России по городу Керчи установили причастность к совершению данной кражи 28-летнего керчанина.

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Подозреваемый рассказал полиции, что подобрал телефон с земли на территории рынка. После этого керчанин вынул и выбросил из «мобильника» сим-карту, а сам телефон продал. Вырученные деньги молодой человек потратил на собственные нужды.

Подозреваемому предъявлено обвинение в совершении кражи, за что ему может грозить наказание в виде крупного штрафа либо лишения свободы на срок до пяти лет.

В данный момент в отношении воришки избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.