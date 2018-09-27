В Керчи задержали юного грабителя

Сотрудниками уголовного розыска отдела полиции по городу Керчи установлен подозреваемый в совершении кражи у местного жителя.

Поздним вечером по дороге домой с работы к 40-летнему потерпевшему мужчине обратился молодой человек и попросил сигарету. Получив отказ, злоумышленник подкараулил «обидчика» во дворе и похитил кошелек с деньгами. Об этом сообщает пресс-служба МВД по городу Керчи.

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В ходе оперативно-розыскных мероприятий оперативниками был установлен подозреваемый, который в совершении преступления сознался и написал явку с повинной.

Злоумышленником оказался безработный, ранее не судимый 18-летний местный житель.

Следственным отделом города Керчи по факту кражи денежных средств возбуждено уголовное дело. Молодому человеку грозит наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

В отношении подозреваемого судом избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

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