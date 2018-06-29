В Керчи зафиксирован температурный рекорд за 68 лет

Согласно данным керченских синоптиков, в июне 2018 года зафиксирована рекордно высокая температура воздуха — 35,2 градуса по Цельсию.

Как рассказали журналистам КерчьИНФО метеорологи, данный показатель побил рекорд июньских температур за последние 68 лет.

Ранее «температурное первенство» принадлежало июню 1963 года. Тогда в первый летний месяц столбики термометров достигли показателя в 34,9 градуса по Цельсию.

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Таким образом, температура воздуха в июне 2018 года на 0,3 градуса по Цельсию превысила температуру в июне 1963 года.

Помимо Керчи, рекордно высокие температурные показатели зарегистрированы и в Краснодаре.

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