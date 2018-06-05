В Керчи зафиксировано 87 возгораний сухой травы и бытового мусора

Керчан предупреждают о запрете выжигания сухой травянистой растительности, стерни, пожнивных остатков на землях сельскохозяйственного назначения и землях запаса, а также о запрете разведения костров на полях.

Отдел надзорной деятельности по Керчи 3-го пожарно-спасательного отряда обращается к керчанам и говорит о том, что травяные палы наносят природе, хозяйству, здоровью и жизни людей существенный вред.

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Так, на территории города уже зафиксировано 87 возгораний сухой растительности и бытового мусора.

Отдел надзорной деятельности по г. Керчь напоминает, что за несоблюдение требований пожарной безопасности нарушителям грозит административная ответственность в виде предупреждений и штрафов.

Если у вас что-то случилось, сообщите об этом в соответствующую службу. Все важные номера Керчи вы найдете по ссылке: Полезные телефоны Керчи

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