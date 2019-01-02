В Керчи загорелась новогодняя ёлка (ВИДЕО)

Новый год — праздник чудес, волшебства и хорошего настроения. Его главный символом является новогодняя ёлка.

В Керчи новогодних красавиц установили несколько. Одну из них — на площади возле детской школы искусств имени Р. Сердюка.

После торжественной церемонии зажжения огней на новогодней ёлке и праздничной новогодней ночи прошло совсем немного времени. Уже сегодня зеленая красавица загорелась по-настоящему. Второго января примерно в 18:30 на новогодней ёлке, находящейся возле образовательного учреждения, внезапно увидели небольшой, но очень яркий огонь.

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Очевидцы происшествия утверждают, что пожар случился из-за короткого замыкания в гирляндах.

Спустя некоторое время дождь потушил огонь. Обошлось без пожарных.

В Керчи загорелась новогодняя ёлка