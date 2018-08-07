В Керчи займутся ремонтом дорог возле школ

В Керчи отремонтируют подъездные дороги к школам. Об этом написали на официальном сайте Керченского городского совета.

«На одном из недавних расширенных аппаратных совещаний управлению жилищно-коммунального хозяйства главой муниципального образования Николаем ГУСАКОВЫМ было дано поручение обеспечить подъезды к образовательным учреждениям», — написали на сайте.

На данный момент ремонт дорог производиться возле школы №26. Сегодня главой муниципального образования была проведена проверка исполнения работ.

Возле школы уже произведена подготовка к асфальтированию дороги, а после окончания работ специалисты и техника приступят к работам на других объектах.

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