В Керчи займутся вопросом об установке мемориала погибшим в Керченском колледже

Керченские власти рассмотрят вопрос о создании мемориала на территории Керченского политехнического колледжа. Об этом сообщил ТАСС замглавы города Дилявер МЕЛЬГАЗИЕВ.

Он также рассказал, что вопрос об этом будет решаться в рабочем порядке.

Читать: Московские врачи вылетели в Крым из-за осложнений у двух пострадавших студентов в Керченском колледже

«В любом случае [какой-либо памятный объект] будет. Будем думать, что именно и где. Это уже штатная ситуация с обсуждениями на общественных слушаниях, градостроительном совете. Спешка тут не нужна, [вопрос будет решаться] в рабочем порядке», — рассказал Дилявер МЕЛЬГАЗИЕВ.

Помимо этого, он отметил, что в этом случае решение по поводу мемориала будет зависеть не только от городских, но и от региональных и федеральных властей.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.