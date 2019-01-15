В Керчи зарегистрировали участки под новые сады и школы

Администрацией города проведена большая работа в части формирования земельных участков под строительство детских садов и школ и постановки их на кадастровый учет.

Об этом сообщает пресс-служба Администрации Керчи:

«В Керчи создаются условия для реализации современных строительных проектов. В перспективных планах социально-экономического развития города капитальное строительство 7 общеобразовательных и дошкольных учреждений – 3 школ и 4 детских садов».

Как уже было озвучено ранее, одна из школ на 800 учебных мест будет построена в районе ул. Марата. Определение подрядчика на строительно-монтажные работы ожидается в марте этого года. Еще одна школа на 704 места планируется к строительству в районе Куль-Обинского шоссе.

Читайте: Когда закончится ремонт улицы Айвазовского в Керчи?

Новая школа, рассчитанная на 1200 учащихся, будет построена и в многонаселенном районе Войкова. Буквально вчера определили место под ее возведение и строительство детского сада. Оба учебных заведения будут располагаться на ул. Генерала Петрова за озером Рудыши.

Кроме того, уже закадастрирована земля под строительство детских садов на 200 мест в районе Вокзального шоссе и ул. Марата, а также на 140 мест в районе Аршинцево на ул. Клинковского (за бассейном «Садко»).

В настоящее время за счет средств местного бюджета проводятся проектно-изыскательские работы для дальнейшего строительства этих учебных заведений.

Помимо капитальной стройки запланировано возведение модульных корпусов для керченских дошкольников. На стадии завершения монтаж модуля на 100 учебных мест на базе детского сада №11. В планах возведение аналогичного модульного корпуса на территории детского сада №13 по ул. Льва Толстого.

Где в Керчи построят новые школы и сады?