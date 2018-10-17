В Керчи закрываются образовательные учреждения из-за теракта

В Керчи начали закрывать все детские учебные заведения, детские сады, школы, колледжи. Детей отпускают только с родителями. Национальный антитеррористический комитет официально подтвердил информацию о теракте.

Напомним, из-за теракта в Керченском политехническом колледже пострадало около 70 человек, еще десятеро — скончались от взрыва и выстрелов. В больницы поступают люди с тяжелыми травмами конечностей, головы и живота.

Также поступают сообщения о взрывах, стрельбе и заложенных взрывоустройствах в других частях города. Данную информацию пока не подтверждают в официальных органах.

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Журналисты КерчьИНФО продолжают следить за ситуацией. Текстовую онлайн трансляцию читайте по ссылке: Теракт в Керчи (ОБНОВЛЯЕТСЯ)

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