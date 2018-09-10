В Керчи запланированы работы по улучшению условий окружающей среды

В рамках федерального проекта «Питьевая вода» правительство Крыма направило предложения по строительству более 200 очистных сооружений. Об этом сегодня Крымскому информационному агентству сообщил вице-премьер РК Юрий ГОЦАНЮК.

«Советом министров Республики Крым разработаны предложения к федеральным проектам по национальному проекту «Экология». В частности, в рамках федерального проекта «Питьевая вода» были направлены предложения по строительству 211 водопроводных очистных сооружений. Реализация данных мероприятий позволит увеличить долю населения, обеспеченного качественной питьевой водой, до 95%», — сообщает политик.

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Кроме того, по его словам, в рамках проекта «Сохранение уникальных водных объектов» власти предполагают выполнить расчистку 54 км русел рек.

Гоцанюк также сообщил о запланированных работах по рекультивации пяти полигонов твердых коммунальных отходов с последующим закрытием в Симферополе, Керчи, Алуште, Саках и Старом Крыму и осуществление капитального ремонта и реконструкции основных очистных сооружений на территории республики.

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