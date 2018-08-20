В Керчи запрещена ловля кефали

До 10 сентября запрещена добыча кефали в Азово-Черноморском бассейне. Об этом сегодня сообщила пресс-служба Азово-Черноморского территориального управления Росрыболовства.

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«В период с 20 августа по 10 сентября, согласно правилам рыболовства для Азово-Черноморского рыбохозяйственного бассейна, в Черном море запрещается любительский и спортивный лов всех видов кефалей – сингиля, лобана, остроноса – в связи с их массовым нерестом. Также запрещена их промышленная добыча», – уточнили в пресс-службе.

Попавшаяся на крючок рыболова кефаль должна быть выпущена в море с наименьшими повреждениями. За незаконный лов кефалевых предусмотрена ответственность. Правонарушитель обязан будет выплатить штраф и заплатить за каждую незаконно выловленную рыбу по 250 рублей, а за каждую выловленную самку кефали с икрой — по 500 рублей.

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