В Керчи зарегистрировано более 1200 человек с ВИЧ-инфекцией

В Администрации города Керчи провели координационный совет по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции. Об этом написали на официальном сайте Администрации города Керчь.

Самые высокие показатели поражения ВИЧ были зафиксированы у мужчин и женщин старше 35 лет.

«За весь период наблюдения в Керчи зарегистрировано 1215 человек с положительным анализом крови к вирусу иммунодефицита человека. В 2018 году – 74 человека и это лица в возрасте от 25 до 67 лет. Из 74 человека – 8 детей, родившихся от ВИЧ-инфицированных матерей, 7 человек инфицированы в возрасте до 29 лет, что составляет 11% от общего количества взрослых, 30 человек зарегистрировано в возрасте старше 40 лет. Обращает на себя внимание «старение» инфекции, не удивительно выявления ВИЧ у лиц 50-80 лет. Отмечается рост прибывших в Керчь из других регионов России для дальнейшего лечения и диспансерного наблюдения. По-прежнему количество инфицированных мужчин преобладает и составляет приблизительно 60% от общего количества» — сказано в сообщении.