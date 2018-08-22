В Керчи завершились новые работы по восстановлению дороги

В Керчи завершены работы по ремонту дороги по улице Собина в поселке Опасное. Об этом сообщили в официальной группе администрации города Керчи в социальной сети Вконтакте.
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Раньше на том месте находилась грунтовая дорога, которую дорогой было сложно назвать и по которой с трудом проезжали автомобили.
Как написали в сообщении, работы выполняла подрядная организация «КРЫМДОРСТРОЙ» из Феодосии.
«Средства на ремонтные работы были выделены в рамках федеральной целевой программы», — написали в группе администрации города.
Также, кроме дороги по улице Собина, было отремонтировано дорожное полотно на улице Радищева.
Фото: Администрация города Керчи (группа в соцсети Вконтакте)