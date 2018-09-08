В Керчи завыла сирена «воздушной тревоги» (ВИДЕО)

Сегодня, 8 сентября, жители Нижнего солнечного и ближайших районов услышали громкий завывающий звук сирены системы оповещения населения, которую еще называют «сиреной гражданской тревоги» или «сигналом воздушной тревоги».

Сигнал зазвучал в 8:51 утра и продлился всего около 10 минут одним сплошным звуком, никаких других оповещений для населения не последовало, также неизвестно, связано ли это с нагрянувшим в город ураганом.

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Стоит отметить, что рядом с Нижним солнечным находятся холодильные камеры Рыбного порта, где еще несколько лет назад утренние включения сирены для проверки системы оповещения населения при возможном выбросе фреона были нормой.

Журналисты КерчьИНФО выясняют, где именно и почему сегодня была включена сирена.

Сирена воздушной тревоги в Керчи



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