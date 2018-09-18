В Керчи женщина сбила 54-летнего пешехода

Сегодня в возле остановки «Пионерская» девушка на автомобиле сбила мужчину. 54-летний керчанин получил травмы и был доставлен в больницу.

Сегодня в 12:50 на улице Орджоникидзе в районе остановки «Пионерская» женщина 1978 года рождения, управляя автомобилем «Skoda», допустила наезд на пешехода.Об этом сообщает пресс-служба МВД по городу Керчь.

Мужчина 1964 года рождения, который перебегал проезжую часть в не предназначенном для этого месте, получил травмы и был доставлен в больницу.

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Мужчина находится в сознании. У него имеются признаки опьянения.

Полицейскими будет проводиться экспертиза. Подробности и обстоятельства ДТП выясняются.

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