В Керчи женщина сорвалась с балкона многоэтажки

Керчанка решила совершить самоубийство, спрыгнув с балкона многоэтажки. Об этом сообщают свидетели в социальной сети и прилагают видео.

Женщина решила выпрыгнуть из окна балкона на 5 этаже керченской многоэтажки по улице Бувина. Соседи старались предотвратить этот безумный поступок и вызвали МЧС. Кажется, что в какой-то момент керчанка передумала и уже старалась держаться за перила балконного ограждения.

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Свидетели сообщают, что спасатели вовремя натянули специальное полотно под окнами злосчастного балкона. В итоге происшествия женщина все-таки сорвалась, но не пострадала. Подробности происшествия выясняются.

ВИДЕО ПОПЫТКИ САМОУБИЙСТВА В КЕРЧИ

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