В Керчи женщина украла у знакомого куртку

Керченские полицейские разыскали ранее судимую 39-летнюю местную жительницу, которая подозревается в совершении кражи имущества у своего знакомого. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по городу Керчи.

Оперативникам стало известно, что подозреваемая пришла в гости к своему знакомому, с которым они выпивали. Когда хозяин квартиры уснул, женщина достала из шкафа его куртку и в ней ушла домой. После этого краденую вещь она продала на рынке неизвестному мужчине. Деньги от продажи потратила на собственные нужды.

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В совершении преступления женщина созналась, в отношении нее избрана мера пресечения в виде подписке о невыезде. В отношении нее возбуждено уголовное дело. За кражу злоумышленнице может грозить наказание от крупного штрафа до лишения свободы на срок до двух лет.