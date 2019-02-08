В Керчи животные покусали пятерых детей

В травмпункт и хирургические кабинеты обратились 15 человек с жалобами на покусы животными, из них — пятеро детей.

В соответствии со статистикой, приведенной территориальным отделом по городу Керчи и Ленинскому району Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю, за декабрь 2018 года в травмпункт и хирургические кабинеты обратились 15 керчан с жалобами на покусы животными. Из них 5 человек — это дети. За аналогичный период 2017 года обратились 12 керчан, из которых трое детей. Информация об этом размещена на официальном сайте администрации Керчи.

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За декабрь 2018 года в Керчи случаев бешенства среди животных и людей не зарегистрировано.