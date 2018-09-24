В КГМТУ отпраздновали день Государственного флага и герба Республики Крым (ФОТО)

На территории Керченского государственного морского университета состоялось торжественное мероприятие, посвящённое дню Государственного флага и Государственного герба Республики Крым.
Студенты выслушали речь, предоставленную руководителям учебного заведения, а также насладились небольшой концертной программой.
Напомним, что 24 сентября жители полуострова празднуют день Государственного флага и Государственного герба Республики Крым.
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В Керчи последнее мероприятие, посвященное празднику, состоится в 15:00 в большом зале культурного центра имени Ю. Богатикова. Ожидается торжественное собрание и праздничная концертная программа «Процветание – в единстве».