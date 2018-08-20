В кинотеатрах России покажут художественный фильм про Крымский мост

Режиссер Тигран Кеосаян и оператор-постановщик Игорь Клебанов сняли романтическую комедию «Крымский мост. Сделано с любовью!». Автор сценария киноленты – Маргарита Симоньян, музыку для фильма написал Сергей Трофимов. В центре сюжета – большая стройка в Керченском проливе и жизнь вокруг нее. Это истории приезжих строителей и местных жителей, для которых Керчь и Тамань стали общим домом.

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«Это фильм о любви в обстоятельствах стройки Крымского моста. Он начинается в 40-е, во время войны, и заканчивается в наши дни, в день открытия движения по мосту, — рассказала Маргарита Симоньян. – Еще до того, как я начала писать сценарий, мы несколько раз приезжали на мост, чтобы посмотреть, познакомиться с людьми, поговорить. Некоторые стали прототипами героев фильма. Например, образ Михалыча – капитана катера – полностью списан с человека со стройки».

Съемки киноленты проходили в акватории Керченского пролива и на острове Тузла в условиях реального строительства. Действие развернулось на участках, где погружались сваи, бетонировались опоры и устанавливались металлические пролеты Крымского моста. Актеры работали рядом с инженерами, монтажниками, сварщиками, машинистами кранов, которые также стали героями художественного фильма.

«Мы работали в условиях реальной стройки и очень благодарны строителям, которые позволили нам это сделать. Там не было декораций: настоящий бетон, металл, техника. Непридуманная атмосфера большой стройки, вокруг которой разворачиваются все события фильма», — рассказал Тигран Кеосаян.

В фильме снимались Ирина Розанова, Екатерина Шпица, Алена Хмельницкая, Лаура Кеосаян, Лариса Малеванная, Елизавета Мартинес-Карденас, Софья Зайка, Сергей Никоненко, Юрий Стоянов, Александр Ильин, Алексей Демидов, Артем Ткаченко, Сергей Газаров и другие. В эпизодических ролях и съемках массовых сцен были задействованы жители Крыма и Кубани.

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«Развязка в истории моего персонажа по сценарию происходит как раз в день открытия моста. Я играю крымского татарина. Специально для этой роли отрастил бороду. Это фильм больше про отношения между людьми, нежели стройку. Но мост, он завораживает. Масштабы поражают: столько людей, столько техники, такая мощь», — рассказал Сергей Никоненко. «Наша экспедиция была прекрасна: мы жили в Керчи, между двух морей – Черным и Азовским. Снимали больше месяца, поэтому я взяла с собой свою семью. В выходные проводила время с сыном, и это было замечательно – совместить работу и общение с ребенком. И Крым прекрасен, я его очень люблю!» — рассказала Екатерина Шпица.

Фильм «Крымский мост. Сделано с любовью!» выйдет в прокат осенью. Премьера в российских кинотеатрах состоится 1 ноября 2018 года.

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