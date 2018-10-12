В Комсомольском парке обустроили парковые диваны

Теперь каменные тумбы стали полноценными парковыми диванами.
На каменных тумбах сделали деревянный настил и спинку. Именно так будут выглядеть все скамейки в Комсомольском парке.
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Напомним, реконструкция Комсомольского парка пройдет в несколько этапов. Основная и самая долгожданная часть работ начнется весной будущего года.
В этом году осваивается порядка 80 000 000 рублей финансирования из общей суммы в 200 000 000 рублей, выделенных на программу по благоустройству города.