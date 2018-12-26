В Комсомольском парке появилась детская площадка (ФОТО)

Последними штрихами реконструкции Комсомольского парка в этом году стала установка детской площадки.

Строители уже закончили монтажные работы, уложили специальное резиновое покрытие и яркие элементы детской площадки. В данный момент маленькие керчане и их родители проверяют на прочность данную конструкцию.

Напомним — реконструкция Комсомольского парка продолжится уже в 2019 году. В рамках следующего этапа в зоне отдыха появится фонтан и миниатюра Крымского моста.

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В Комсомольском парке полностью завершены все основные работы по благоустройству. Уложена тротуарная плитка, завершен монтаж системы полива, уложена рулонная трава, в полном объеме высажены зелёные насаждения, распланирован грунт.

Торжественное открытие парка состоится 29 декабря в 14:00.

В Комсомольском парке появилась детская площадка