В Комсомольском парке продолжается строительство жилого дома

Журналисты Керчь ИНФО побывали в Комсомольском парке и узнали все подробности строительства жилого дома по улице Кирова.

Четко видно, что сейчас идет каркасное строительство, производится закладка 6-го этажа. ООО «СК Консоль -Строй ЛДТ» планирует завершить строительные работы первого жилого дома уже в декабре 2019 года.

«Жилой комплекс «У двух морей» будет состоять из двух девятиэтажных домов. Два подъезда в первом доме и три — во втором. Второй дом сейчас на стадии бизнес защиты. Должны быть установлены детская и спортивная площадка, места для парковки, зона отдыха. Продажу квартир планируем начать с конца декабря 2019 — начало 2020 года гг.» — рассказала журналистам Керчь ИНФО Начальник управления по маркетингу Керченской дирекции строительной компании «Консоль — Строй» Елена ДЕГТЯРЕВА.

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