В Комсомольском парке протестировали польские светильники

В Комсомольском парке протестировали уличное освещение.

В Керчи подходит к завершению первый этап реконструкции Комсомольского парка. Журналисты КерчьИНФО застали редкий момент — тестирование уличного освещения.

Стало известно, что стильные и современные светильники произведены в Польше. Остается только верить, что до них не доберутся вандалы.

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Напомним, что Комсомольский парк будет иметь свою охрану. Пост будет расположен на входе в зону отдыха.

Качество освещения вы можете оценить и сами. Мы для этого подготовили небольшой фоторепортаж .

Такой светлый вечер в Комсомольском парке действительно встретишь не часто. Пока только в рамках тестирования. Уже по завершению реконструкции новые и красивые фонари будут светить в необходимом для комфортных прогулок графике.

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