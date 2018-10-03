В Краснодаре ураган повалил строительный кран: погиб человек (ВИДЕО)

В Краснодаре штормом повалило башенный кран. В результате погиб тридцатилетний строитель.

Непогода в краснодарском крае началась 2 октября. Сильный ураган сносил крыши домов, била молния и шел град.

Очевидцы рассказывают, что ветер и дождь были настолько сильными, что падение крана было сложно разглядеть.

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«Ветер подул, кран со всей силы ударился о тупики, его погнало, и он перевернулся. Только так. Всё почернело кругом, и должны были, по идее, крановщика отстранить от работы. Может, он сам не захотел слазить, потому что очень высоко, сидел там и обедал», — рассказала местная жительница журналистам телеканала «Россия Кубань».